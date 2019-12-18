Водителя с поддельными правами остановила в Витебске дорожная милиция

Во время дежурства инспекторы заметили подозрительный автомобиль. 52-летний водитель предъявил документы, но по базе ГАИ такой человек не числился.



Что сказал водитель в свое оправдание, откуда у него удостоверение, расскажет Владимир Королев.

Подделка автомобильного удостоверения в Беларуси – редкость. Поэтому правоохранители отнеслись к этой истории весьма серьезно. Зачем, почему и с какой целью водитель использовал ложные документы – главный вопрос, на который только предстоит ответить следователям.

Как инспекторам дорожной милиции удалось выявить подделку и проверить базу данных российского ГИБДД - профессиональная тайна. Впрочем, бдительность сотрудников дала свой результат. Сейчас автомобиль с российскими номерами на штрафстоянке. Водитель задержан.

По результатам проверки правоохранителей действиям водителя будет дана правовая оценка. Не исключено, что подделка прав приведет к разбирательствам и на территории России. Ведь нужно понять не только причину такого поведения, но и источник производства поддельных документов.

В Беларуси за подделку документов предусмотрено уголовное наказание от штрафа и ареста до ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.



