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Водителя с поддельными правами остановила в Витебске дорожная милиция
Во время дежурства инспекторы заметили подозрительный автомобиль. 52-летний водитель предъявил документы, но по базе ГАИ такой человек не числился.
Что сказал водитель в свое оправдание, откуда у него удостоверение, расскажет Владимир Королев.
Подделка автомобильного удостоверения в Беларуси – редкость. Поэтому правоохранители отнеслись к этой истории весьма серьезно. Зачем, почему и с какой целью водитель использовал ложные документы – главный вопрос, на который только предстоит ответить следователям.
Как инспекторам дорожной милиции удалось выявить подделку и проверить базу данных российского ГИБДД - профессиональная тайна. Впрочем, бдительность сотрудников дала свой результат. Сейчас автомобиль с российскими номерами на штрафстоянке. Водитель задержан.
По результатам проверки правоохранителей действиям водителя будет дана правовая оценка. Не исключено, что подделка прав приведет к разбирательствам и на территории России. Ведь нужно понять не только причину такого поведения, но и источник производства поддельных документов.
В Беларуси за подделку документов предусмотрено уголовное наказание от штрафа и ареста до ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.
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