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"Военный врач из Йемена" выманил у жительницы Бреста свыше 26 тыс. рублей
По данным следствия, в апреле 39-летняя дама в соцсети познакомилась с мужчиной, который представился военным врачом из Йемена. После продолжительной переписки иностранец расположил к себе женщину и поведал о возникшей симпатии и о готовности приехать к даме сердца в Беларусь. Доверчивую женщину он попросил оплатить расходы на переезд, обещая при встрече возместить все ее потраченные деньги. В общей сложности потерпевшая в несколько этапов перечислила более 26 тысяч рублей, якобы за оплату приезда в Беларусь своего возлюбленного. Стоит ли говорить, что как только мужчина выманил у белоруски деньги, любовь прошла.
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