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Volvo протаранил машину скорой в Минске, бесправник разбил Mustang, смертельная авария в Жлобинском районе
Минск
Volvo протаранилмашину скорой в Минске. Авария произошла на пересечении Лобанка и Одинцова. Предварительно установлено, что Ford с включенными маячками и сиреной проезжал перекресток на красный, но этот маневр не заметил водитель внедорожника, который ехал на разрешающий сигнал. От удара скорая завалилась на бок, в аварии пострадавших нет.
Бесправник разбил Mustang, пытаясь скрыться от ГАИ в столице. Ночью внимание экипажа привлек спорткар, при подаче инспектора сигнала об остановке водитель попытался скрыться. Во время проезда одного из перекрестков гонщик не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что водитель трезв, однако не имел права управления транспортным средством. В отношении мужчины составлены административные материалы, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.
Ивановский р-н
Два водителя пострадали в пригороде Иваново - накануне вечером там столкнулись Mercedes и микроавтобус Renault. После сильнейшего удара водитель седана оказался зажат в салоне. Извлекали 20-летнего парня спасатели. Что стало причиной ДТП, установит дорожная милиция.
Жлобинский р-н
Смертельная авария в Жлобинском районе - там Iveco протаранил стоявший в крайней правой полосе грузовик. Предварительно установлено, что большегруз остановился на трассе из-за технической неисправности. Вскоре в автомобиль въехал фургон Iveco, шофер которого от удара скончался на месте.
Калинковичи
Упал на проезжающий лесовоз. В Калинковичах пьяный пешеход получил травмы головы, переходя дорогу. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и ударился лицом о прицеп. После 53-летний мужчина упал, вскоре его доставили в больницу.
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