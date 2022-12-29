Volvo протаранил машину скорой в Минске, бесправник разбил Mustang, смертельная авария в Жлобинском районе

Минск

Volvo протаранилмашину скорой в Минске. Авария произошла на пересечении Лобанка и Одинцова. Предварительно установлено, что Ford с включенными маячками и сиреной проезжал перекресток на красный, но этот маневр не заметил водитель внедорожника, который ехал на разрешающий сигнал. От удара скорая завалилась на бок, в аварии пострадавших нет.

Бесправник разбил Mustang, пытаясь скрыться от ГАИ в столице. Ночью внимание экипажа привлек спорткар, при подаче инспектора сигнала об остановке водитель попытался скрыться. Во время проезда одного из перекрестков гонщик не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что водитель трезв, однако не имел права управления транспортным средством. В отношении мужчины составлены административные материалы, автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минска

Ивановский р-н

Два водителя пострадали в пригороде Иваново - накануне вечером там столкнулись Mercedes и микроавтобус Renault. После сильнейшего удара водитель седана оказался зажат в салоне. Извлекали 20-летнего парня спасатели. Что стало причиной ДТП, установит дорожная милиция.

Жлобинский р-н

Смертельная авария в Жлобинском районе - там Iveco протаранил стоявший в крайней правой полосе грузовик. Предварительно установлено, что большегруз остановился на трассе из-за технической неисправности. Вскоре в автомобиль въехал фургон Iveco, шофер которого от удара скончался на месте.

Калинковичи