Вооруженное нападение на милиционера в Витебске

Один из правоохранителей получил несколько ножевых ударов. В воскресенье вечером правоохранители выехали на семейный скандал - 68-летний мужчина угрожал расправой своей дочери. Ей удалось выбежать на лестничную площадку, в это время с дебоширом в квартире оставалась ее мать.

Двоим милиционерам пришлось силой открывать дверь - с обратной стороны ее удерживал злоумышленник. Правда, затем одного из них хозяин ударил несколько раз ножом. Несмотря на ранение, пострадавший сотрудник УВД и его напарник сумели скрутить нападавшего.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за угрозу убийством, а также за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел.

