3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Вооруженное нападение на милиционера в Витебске
Один из правоохранителей получил несколько ножевых ударов. В воскресенье вечером правоохранители выехали на семейный скандал - 68-летний мужчина угрожал расправой своей дочери. Ей удалось выбежать на лестничную площадку, в это время с дебоширом в квартире оставалась ее мать.
Двоим милиционерам пришлось силой открывать дверь - с обратной стороны ее удерживал злоумышленник. Правда, затем одного из них хозяин ударил несколько раз ножом. Несмотря на ранение, пострадавший сотрудник УВД и его напарник сумели скрутить нападавшего.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за угрозу убийством, а также за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе