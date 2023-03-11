Вопрос адвокату: когда "невинная" выходка может обернуться реальным сроком

От разбитого окна до повреждения чужого имущества и драк. Темой рубрики "Вопрос адвокату" на этой неделе стал перечень преступлений, которые квалифицируются как хулиганство. Как говорят сами адвокаты, люди зачастую не отдают отчет своим и действиям и даже не подозревают, что их на первый взгляд "невинная" выходка может обернуться реальным сроком.