Воскресным утром вспыхнул пожар в многоквартирном доме на улице Смоленской в Витебске

Хозяин квартиры на четвертом этаже в момент возгорания отсутствовал. По какой причине произошло ЧП, пока неизвестно. Это выясняют специалисты. Огнем в комнате поврежден интерьер, закопчены стены и потолок. Во время ликвидации с верхнего этажа была спасена пенсионерка. Ее вывели на улицу по лестнице. Женщину пришлось госпитализировать, предварительный диагноз - "отравление дымом".