ЧПЗона X

Воскресным утром вспыхнул пожар в многоквартирном доме на улице Смоленской в Витебске

Хозяин квартиры на четвертом этаже в момент возгорания отсутствовал. По какой причине произошло ЧП, пока неизвестно. Это выясняют специалисты. Огнем в комнате поврежден интерьер, закопчены стены и потолок. Во время ликвидации с верхнего этажа была спасена пенсионерка. Ее вывели на улицу по лестнице. Женщину пришлось госпитализировать, предварительный диагноз - "отравление дымом".

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