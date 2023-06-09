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Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов ликвидировали спасатели в Смолевичском районе
Вечером 8 июня спасатели выехали на ликвидацию крупного пожара. Возле деревни Белая Лужа Смолевичского района произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов.
По оперативным данным, площадь пожара составляла около 1000 кв.м. Для ликвидации были задействованы 9 единиц техники МЧС. Причины инцидента выясняются.
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