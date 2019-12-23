Вредная привычка - одна из версий пожара в Солигорском районе

Там в результате ЧП погиб человек. Сообщение о возгорании в жилом доме спасатели получили накануне вечером. Когда бойцы МЧС были на месте, пламя уже полыхало в здании. Трое жителей одной из квартир сами вышли из постройки, еще из двух огнеборцы вывели двух пенсионеров. В одном из помещений было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Точную причину пожара установят специалисты.



На пожаре в Вилейском районе бойцы МЧС спасли 60-летнего мужчину. Накануне вечером вспыхнул его дом в деревне Бильцевичи. Когда огнеборцы приехали на место, из-под крыши здания шел дым. Внутри спасатели обнаружили хозяина жилища. Мужчина был без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали врачам. С термическими ожогами пострадавшего доставили в больницу. Огонь уничтожил имущество в доме, повреждены стены. По одной из версий, пламя вспыхнуло из-за неосторожности при курении.



И еще одного человека спасли бойцы МЧС на пожаре. На этот раз стихия вспыхнула в доме в Березе на улице Свердлова. Из постройки спасатели вызволили хозяина. Мужчину передали медикам. В госпитализации он не нуждался. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты.



