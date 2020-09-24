Вредная привычка - одна из версий смертельного пожара в Речице

Трагедия случилась ночью. На линию 101 сообщили о возгорании в доме по улице Турчинского. К тому моменту, когда на место приехали огнеборцы, стихия охватила крышу постройки. На полу в комнате спасатели обнаружили мужчину и женщину. Их передали медикам. Позже врачи констатировали смерть мужчины. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Огонь уничтожил крышу и имущество в доме, закопчены стены. Точную причину пожара пока не называют.