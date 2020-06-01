Все контакты обвиняемого в убийстве гомельчанки устанавливает следствие

В том числе и причастность к другим преступлениям. По данным СК, мужчина (43 года) познакомился с потерпевшей (59 лет) на популярном сайте знакомств. После непродолжительного общения договорился с женщиной о встрече. Он дважды приезжал в гости к новой знакомой. Во время их второго свидания, 27 апреля этого года, после совместного застолья между ними произошла ссора. В ходе конфликта кавалер задушил хозяйку квартиры, попытался скрыть следы преступления, забрал деньги из кошелька убитой и скрылся. Задержали подозреваемого через несколько дней в Хойниках, в тот момент, когда он направлялся к другой знакомой.

На сегодня задержанный под стражей. Известно, что ранее он был судим за кражу мобильного телефона еще одной интернет-знакомой из Гомеля, к которой пришел на свидание.