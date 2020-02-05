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Второй белорусский борт с гуманитарной помощью отправился в Пекин

Груз был сформирован с учетом потребностей принимающей стороны. Напомним, отправка военного самолета Ил-76 состоялась после личного распоряжения Президента Беларуси. В этот раз в составе гуманитарной помощи нет антибиотиков, китайская сторона сделала упор на индивидуальные средства защиты - то, что сейчас не хватает в стране.

Общий вес груза, как и в прошлый раз, около 20 тонн. А переправку гуманитарки, как и прежде, будут освещать наши корреспонденты. Подробности у Александра Камовича.

Второй гуманитарный груз в Китайскую Народную Республику отправился сегодня в 16:00 с военного аэродрома в Мачулищах. О том, что в Китай полетит еще один борт с помощью, стало известно еще во время первой миссии на прошлой неделе. Отмечу, что груз был сформирован по распоряжению Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В этот раз в составе гуманитарной помощи нет антибиотиков, китайская сторона сделала упор на индивидуальные средства защиты - то, что сейчас не хватает в стране. Это халаты, респираторы, перчатки, бахилы, защитные маски и комбинезоны. Также на борту большой перечень дезинфицирующих средств.

Формированием груза занималось Министерство здравоохранения Беларуси, а погрузкой МЧС.

Маршрут белорусского борта пролегает через Новосибирск и Владивосток, где будет дозаправка. Конечный пункт Пекин, откуда гуманитарную помощь распределит китайская сторона.

Как и в прошлый раз, гуманитарный груз будет сопровождать и съемочная группа АТН. О подробностях полета в Китай они будут рассказывать в новостных эфирах.

Весь путь до Пекина составит около 20 часов. Предполагается, что борт вернется в Беларусь в это воскресенье.

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