ЧПЗона X

Второй день рождения может праздновать житель Дрибинского района – накануне утром его спасли соседи

Завидев пожар в частном доме, двое мужчин забежали в горящую постройку и вытащили хозяина на улицу, а после вызвали спасателей. Пострадавший был госпитализирован, огонь повредил имущество в доме. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все