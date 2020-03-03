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Второй в текущем году объемный груз белорусских контрабандных сигарет задержали литовские таможенники
Не рекорд, но может претендовать. Второй в текущем году объемный груз белорусских контрабандных сигарет задержали литовские таможенники. Табак нашли на станции Кяна недалеко от Вильнюса. Сигареты находились в поезде. По информации пресс-службы таможни Литвы, груз состоял из мешков с сухим молоком, среди которого и находилась контрабанда. Что удивительно, ее даже никто не потрудился замаскировать. Всего было обнаружено 30 000 пачек сигарет Fest с белорусскими акцизными марками. Общая стоимость - около 104 000 евро.
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