Не рекорд, но может претендовать. Второй в текущем году объемный груз белорусских контрабандных сигарет задержали литовские таможенники. Табак нашли на станции Кяна недалеко от Вильнюса. Сигареты находились в поезде. По информации пресс-службы таможни Литвы, груз состоял из мешков с сухим молоком, среди которого и находилась контрабанда. Что удивительно, ее даже никто не потрудился замаскировать. Всего было обнаружено 30 000 пачек сигарет Fest с белорусскими акцизными марками. Общая стоимость - около 104 000 евро.



