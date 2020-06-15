Вторую неделю идут поиски 63-летней Бибиковой Алины

Женщина живет в Вилейке. И на связь с родственниками она в последний раз вышла лишь 5 июня. На тот момент, по словам близких, женщина никуда не собиралась уезжать. На следующий день трубку пенсионерка уже не подняла. Дома ее тоже нет. Родные предполагают, что Алина Ивановна вышла выносить мусор, а так как у женщины может быть спутано сознание, могла потеряться. Возможно, помочь в поиске можете вы. Всмотритесь в эти фото. Если вы видели пенсионерку и обладаете информацией о ее местонахождении, просьба обращаться по телефонам 029 2734819, 029 2612654.