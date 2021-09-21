Выгодная схема - минчанин брал в аренду электросамокаты, сдавал в ломбард, а деньги тратил

Брал в аренду электросамокаты, сдавал в ломбард, а деньги тратил на личные нужды. В милицию с заявлением о краже обратился представитель организации по прокату. Уже в скором времени задержали и подозреваемого - жителя столицы. Он признался, что к схеме подключил и свою приятельницу.