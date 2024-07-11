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Выиграл, проиграл, украл - и все за одну ночь - судебные эксперты помогли доказать причастность клиента казино к пропаже крупной суммы наличных
Выиграл, проиграл, украл - и все за одну ночь. В Могилеве судебные эксперты помогли доказать причастность клиента казино к пропаже крупной суммы наличных. На преступление пошел 42-летний мужчина. Деньги лежали в картонной коробке за барной стойкой. Когда сотрудница заведения отлучилась, игрок забрал более 24 тыс. рублей.
Вероятно, игрок не совладал с эмоциями, ведь сначала колесо фортуны повернулось в его сторону и принесло крупный выигрыш. Но мужчина не смог вовремя остановиться и остался ни с чем. После таких эмоциональных качелей он решился на кражу.
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