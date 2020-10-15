Выиграла суд над компанией в Москве? Как обманули пенсионерку из Полоцка

Неизвестные позвонили пенсионерке из Полоцка и рассказали, что та в Москве выиграла суд над производителями биоактивных добавок, и теперь женщину ожидает солидная компенсация. На радости 66-летняя женщина даже не вспомнила, что никогда не судилась с этой компанией, но информация ее заинтересовала. Вскоре последовал еще один звонок. Мнимый сотрудник финансового департамента заявил: чтобы получить компенсацию, нужно оплатить издержку в размере 600 долларов в виде международного перевода. О том, что это мошенники, пенсионерка поняла, когда последовал еще один звонок с просьбой оплатить страховку. Через интернет женщина зашла на сайт суда. А убедившись, что ее дело там не велось, обратилась в милицию.