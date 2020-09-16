Выместила обиду на бумаге

2 года лишения свободы может грозить девушке, разорвавшей книгу замечаний одного из столичных баров. Как позже рассказала в милиции сама героиня этого видео, она сильно обиделась на отношение к ней со стороны персонала. Дело в том, что прилично отдохнувшую даму вывели на летнюю террасу, а она хотела продолжить вечер внутри помещения. Девушка потребовала книгу замечаний, получив ее на руки, разорвала более 20 страниц. Позже свои действия она объяснила тем, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, говорят в милиции. СК в отношении девушки возбудил уголовное дело за повреждение официальных документов. Максимальное наказание - до 2 лет тюрьмы.



