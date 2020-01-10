Вымогал деньги под видом сотрудника правоохранительных органов

Вознаграждение лжемилиционер требовал за то, что интимные фото не станут известны общественности. Об этом деле сообщили в МВД. Как выяснилось, двое молодых людей познакомились в интернете, и в последующем один из них отправил второму свои снимки в обнаженном виде. Но вместо восхищения 22-летний собеседник получил угрозы, что пикантную информацию обнародуют. А для убедительности шантажист представился сотрудником милиции.



