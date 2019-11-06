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Вымогательство с пикантным оттенком. Супружеская пара требовала у минчанина 6 тысяч долларов
Вымогательство с пикантным оттенком. Супружеская пара требовала у минчанина 6 тысяч долларов, заявили сегодня в МВД. А виной всему любовный треугольник. В милицию обратился 54-летний минчанин. На свою голову он завел служебный роман с 36-летней женщиной. Об этом узнал ее супруг и вместо гневных разбирательств решил повернуть ситуацию в выгодное для себя русло. Как рассказал заявитель, оскорбленный мужчина стал шантажировать любовника, угрожая передать его жене копию переписки и интимные фотографии. Стоимость молчания оценил в 3 тысячи долларов, тот согласился. Через какое-то время к ловеласу обратилась уже бывшая возлюбленная с аналогичным иском в 3 тысячи долларов. Терпение лопнуло, мужчина заявил в милицию. Подозреваемую задержали сыщики во время передачи денег, за которой наблюдал муж женщины. Оказалось, что супруги в сговоре. Уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц". Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.
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