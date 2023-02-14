Вынесен приговор гомельчанину, напавшему на судебных исполнителей

В Гомеле вынесен приговор мужчине, который напал на судебных исполнителей, сообщает БелТА со ссылкой на главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел в конце июля 2022 года в Гомеле. Судебные исполнители отдела принудительного исполнения Советского района были признаны потерпевшими по уголовному делу по ч.1 ст. 366 УК. "Во время одного из выездов по месту жительства должницы, на которую был открыт ряд исполнительных производств, ее сожитель пытался ударить судебного исполнителя молотком, хватал за форменную одежду, сбил фуражку, оскорблял и выражался нецензурно. Второму судебному исполнителю удалось обездвижить дебошира, дав возможность напарнице вызвать милицию", - рассказали в главном управлении юстиции.

Гомельчанин ранее неоднократно привлекался к ответственности за оскорбление и мелкое хулиганство.

Суд Советского района Гомеля признал вину горожанина, он приговорен к наказанию в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также ему назначено принудительное лечение от хронического алкоголизма. В пользу потерпевших судебных исполнителей взыскан моральный вред Br700 и Br1 тыс.

Как уточнили в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, взысканные с должника деньги будут направлены на оснащение профильных классов органов принудительного исполнения в школах.