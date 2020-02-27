Вынесен вердикт в отношении еще 12 человек по маковому делу

Напомним, весной 2019 белорусские правоохранители изъяли более 14 тонн мака, содержащего в своем составе маковую солому. По версии следствия, организованная группа работала на территории нашей страны с 2015 по 2018 годы. Сырье для наркотика ввозили из России и Украины на законспирированные склады. Через границу мак провозили под видом пищевой добавки, документы на него подделывали. Потом смесь продавали в Беларуси. Установлено больше 50 эпизодов приобретения, хранения, перевозки и сбыта смеси семян мака с маковой соломкой. По этому делу было задержано более 40 человек. Для суда их разделили на три группы. Подробности у Александра Камовича.



По данным следствия, первые поставки мака в Беларусь состоялись еще в 2015 году. С тех пор участников группы становилось все больше, а объемы контрабанды наркотика росли. Почти 15 тонн мака, которые содержали в себе более 13 кг маковой соломки -наркотического вещества - это итог спецоперации белорусских оперативников.



Установлено, что мак ввозили в нашу страну из России и Украины. Сначала через пункты пропуска по поддельным документам как пищевые добавки. Затем лесными тропами. Всего было установлено более 50 фактов перевозки, сбыта, хранения. Незаконный товар хранили на законспирированных складах.



Всего по маковому делу были задержаны более 40 человек. Как отмечали правоохранители, в состав группировки входило 5 и более мелких групп, в которых существовала строгая иерархия. Новоприбывших обучали приемам конспирации, а также осуществляли контроль за ее соблюдением. Из-за такого количества участников процесса их пришлось разделить на 3 группы.



Первой в череде процессов стала группа из 17 человек. В конце января Минский городской суд вынес вердикт: 12 подсудимых получили более 100 лет на всех за незаконный оборот наркотиков. Еще 5 освободили из зала суда - кого-то по истечению срока давности, а кто-то и вовсе был оправдан.



Сегодня на скамье подсудимых еще одна группа - 12 человек. Те же обвинения, обстоятельства. До задержания кто-то из обвиняемых работал таксистом, кто-то электромонтажником, а у кого-то было открыто ИП.В законную силу приговор еще не вступил, у сторон есть время, чтобы его обжаловать. Это 10 дней. Добавим, что точка в большом маковом деле не поставлена. Впереди еще один процесс, который пройдет в Минске.



