Вынесли из огня 7 человек, ликвидировали возгорание - белорусские спасатели всегда готовы прийти на помощь

Один - погиб, другой - в больнице. Следователи в Мозыре разбираются в обстоятельствах дела, где пострадали работники ремонтно-строительного участка местного коммунального предприятия. По предварительной информации следствия, двое рабочих ремонтировали крышу в доме на улице Притыцкого. Что произошло наверху, еще предстоит выяснить. Но люлька с высоты 4 этажа внезапно упала. Несмотря на усилия врачей, один мужчина на больничной койке скончался, ему было 48 лет. Его 61-летний коллега – в тяжелом состоянии.

7 человек спасены на пожаре в Новополоцке. Звонок в дежурную службу 101 поступил ночью. Огонь разгулялся в одной из квартир дома на улице Кирова (из-за чего конкретно, еще устанавливается). Прибывшие бойцы МЧС вывели на улицу соседей и сбили пламя. Обошлось без травм.

В Могилевском регионе накануне спасатели дважды тушили пожар в общежитиях. В Бобруйске хозяйка одной из квартир, пока занималась ребенком, услышала в комнате за стенкой подозрительный хлопок - там вспыхнул диван. За помощью она обратилась к соседке, та позвонила в МЧС.

За горящим диваном лежал удлинитель, к которому была подключена работающая стиральная машина. Местные жильцы залили очаг возгорания водой и ждали приезда пожарных расчетов на улице. Огонь повредил домашние вещи, стены и потолок в комнате закопчены. В МЧС предположили, что к возгоранию привело короткое замыкание.

Пожар в общежитии Кричева могла спровоцировать тлеющая сигарета. Это тоже пока еще предварительная версия МЧС. По данным ведомства, пожарная сигнализация в здании сработала накануне ближе к ночи. Хозяин комнаты, где случилось возгорание (в этом случае все началось с загоревшегося дивана), признался, что много курил и уснул. 70-летний мужчина не пострадал – его разбудил звук извещателя. После тщетных попыток потушить тлеющую мебель пенсионер покинул комнату. Эвакуация остальных жильцов не потребовалась.