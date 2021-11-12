Выпил после работы - в Минске задержали нетрезвого водителя такси

После работы выпил водки и поехал домой. В Минске задержали нетрезвого водителя такси. Известно, что 42-летний извозчик двигался по МКАД в районе Партизанского проспекта. Его остановили сотрудники ГАИ. Во время проверки физическое состояние водителя вызвало подозрение у инспекторов.