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Выпил после работы - в Минске задержали нетрезвого водителя такси

После работы выпил водки и поехал домой. В Минске задержали нетрезвого водителя такси. Известно, что 42-летний извозчик двигался по МКАД в районе Партизанского проспекта. Его остановили сотрудники ГАИ. Во время проверки физическое состояние водителя вызвало подозрение у инспекторов.

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