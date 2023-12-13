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Выпивший минчанин грозился взорвать многоквартирный дом

Выпивший минчанин "заминировал" собственную квартиру и грозился взорвать дом. На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что у него в квартире находится взрывное устройство, которое он приведет в действие и взорвет многоквартирный дом.

Правоохранители оперативно выехали по адресу и задержали 47-летнего "минера".

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