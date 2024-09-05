Выпивший житель Молодечненского района пошел на поиски приключений и стал фигурантом уголовного дела

Разбил стекло и попытался отобрать велосипед у ребенка. Житель Молодечненского района выпил и пошел на поиски приключений. И, надо сказать, нашел.



Сначала фигурант пришел в местный магазин за новой порцией спиртного, продавца сразу смутило поведение клиента. Мужчина приставал к покупателям и разлил только что приобретенный алкоголь. Женщина решила вывести пьяного посетителя за дверь, но никак не ожидала, что того разозлит ее поступок. Сообщается, что дебошир разбил стеклянную дверь магазина, после чего ушел. Сотрудница торговой точки вызвала милицию.



В это время злоумышленник нашел новые приключения. Он решил забрать у ребенка велосипед. Однако очевидцы помешали нетрезвому хулигану и задержали его, а после передали сотрудникам милиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.