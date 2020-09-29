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Высокооплачиваемая работа "строителя"
Но, судя по всему, строителя аферы. МВД сообщает, что задержан мужчина, который подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, он арестован. Известно, что еще в августе ГУБОП получил информацию, что некий минчанин по имени Дмитрий предложил своему приятелю за определенную плату наказать должника, кстати, общего знакомого. Тот взял 45 тысяч долларов за услуги, которые не выполнил. Согласно плану, "бригада" из России должна была встретить жертву в соседней стране, куда тот собирался, и жестко избить. Свои услуги Дмитрий оценил в 9 тысяч долларов, 8 исполнителям и тысячу себе на расходы. Во время передачи денег организатор был задержан. И как выяснили оперативники, условия договора никто не собирался выполнять. Вполне очевидно, у задержанного богатое прошлое, начиная с 1989 года: угонял авто, воровал из квартир, совершил несколько грабежей и вооруженный разбой в милицейской форме.
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