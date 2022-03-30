3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Выяснены обстоятельства взрыва боеприпаса в Полоцком районе, в результате которого погиб человек
Попытка заработать на продаже металлолома закончилась трагедией. Следователи выяснили обстоятельства взрыва боеприпаса в Полоцком районе, в результате которого погиб житель райцентра.
ЧП в лесу недалеко от деревни Дретунь произошло днем 13 января этого года. По данным следствия, двое сборщиков металлолома из Полоцка обнаружили на месте бывшего полигона 8 снарядов.
Опасная находка понадобились мужчинам, чтобы взорвать бетонные конструкции и извлечь из них арматуру. При перевозке боеприпасов один их них взорвался. Шансов выжить у 59-летнего мужчины не оставалось. Его приятель сам позвонил в милицию и во всем сознался. Известно, что обвиняемый ранее уже был судим, а три года назад в отношении него составили протокол за попытку вывезти в Россию более 90 килограммов цветного металлолома.
Действия 60-летнего мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 295. Это незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов