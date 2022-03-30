Выяснены обстоятельства взрыва боеприпаса в Полоцком районе, в результате которого погиб человек

Попытка заработать на продаже металлолома закончилась трагедией. Следователи выяснили обстоятельства взрыва боеприпаса в Полоцком районе, в результате которого погиб житель райцентра.



ЧП в лесу недалеко от деревни Дретунь произошло днем 13 января этого года. По данным следствия, двое сборщиков металлолома из Полоцка обнаружили на месте бывшего полигона 8 снарядов.

Опасная находка понадобились мужчинам, чтобы взорвать бетонные конструкции и извлечь из них арматуру. При перевозке боеприпасов один их них взорвался. Шансов выжить у 59-летнего мужчины не оставалось. Его приятель сам позвонил в милицию и во всем сознался. Известно, что обвиняемый ранее уже был судим, а три года назад в отношении него составили протокол за попытку вывезти в Россию более 90 килограммов цветного металлолома.