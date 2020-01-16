Выясняются обстоятельства аварии на трассе М6 в пригороде Гродно

Превысила скорость почти в два раза, оказалась в кювете. Дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии на трассе М6 в пригороде Гродно. По предварительной информации, 19-летняя девушка за рулем “рено” не справилась с управлением, съехала с дороги в поле, где автомобиль несколько раз перевернулся. Инспекторам водитель пояснила, что на момент аварии скорость составила около 130 км/ч. И это при том, что девушка лишь в прошлом году получила права. Шофер не пострадала, травмы у двух пассажиров, которые были на заднем сиденье.