Выясняются обстоятельства ЧП, где во время чистки цистерны пострадал работник автомойки

Следователи выясняют обстоятельства ЧП в Могилеве, где во время чистки цистерны пострадал работник автомойки. Инцидент случился в боксах на улице Калужской. По предварительной информации, 39-летний мужчина мыл автоцистерну изнутри без использования средств защиты. Как выяснилось, ранее в этой емкости перевозился концентрат формальдегида. Из резервуара без сознания мужчину доставали спасатели.



Мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Как показала экспертиза, пациент отравился ядовитыми парами вещества, которое ранее находилось в цистерне. По данному факту, Следственным комитетом проводится проверка. Вот как прокомментировали инцидент в УСК по Могилевской области.



