Выявлена попытка изменить результаты футбольного матча Первой лиги "Нафтан" - "Локомотив"

Бывший футболист пытался организовать договорную игру - сейчас он задержан и стал фигурантом уголовного дела. Попытку изменить результаты футбольного матча Первой лиги "Нафтан" - "Локомотив" выявили столичные следователи совместно с ГУБОП. По информации следствия, 29 августа 44-летний уроженец Могилева, в прошлом сам спортсмен, предложил игроку одной из команд 5 тысяч долларов за поражение. Говорит, хотел выиграть на ставках.