Выжигание травы привело к пожару жилого дома и хозпостроек в Дрибинском районе

Утром спасатели получили сообщение о возгорании на окраине деревни. К моменту приезда огнеборцев сильный ветер расширил площадь огня, который подобрался к постройкам. Пытаясь спасти дом от пожара, 60-летняя хозяйка участка получила сильные ожоги рук, повредив 15% тела. Женщина была доставлена в районную больницу. четырем постройкам и жилому дому причинен серьезный ущерб.



