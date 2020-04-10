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Выжигание травы привело к пожару жилого дома и хозпостроек в Дрибинском районе
Утром спасатели получили сообщение о возгорании на окраине деревни. К моменту приезда огнеборцев сильный ветер расширил площадь огня, который подобрался к постройкам. Пытаясь спасти дом от пожара, 60-летняя хозяйка участка получила сильные ожоги рук, повредив 15% тела. Женщина была доставлена в районную больницу. четырем постройкам и жилому дому причинен серьезный ущерб.
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