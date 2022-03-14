Взрыв газа в Добруше - хозяина квартиры спасли работники МЧС

В Добруше работники МЧС спасли мужчину из квартиры, в которой произошел взрыв. Когда огнеборцы были на месте, выяснилось, что в одной из квартир произошла вспышка газовоздушной смеси, без последующего пожара. Под обломками конструкций был обнаружен мужчина - хозяин жилища. Он сам двигаться не мог. Пострадавшего положили на носилки и вынесли на улицу, потом мужчину передали врачам.



С различными травмами его госпитализировали. Предположительно, взрыв случился, когда хозяин апартаментов начал поджигать газовую плиту. Точную причину ЧП установят специалисты.