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Взрыв газа в Добруше - хозяина квартиры спасли работники МЧС
В Добруше работники МЧС спасли мужчину из квартиры, в которой произошел взрыв. Когда огнеборцы были на месте, выяснилось, что в одной из квартир произошла вспышка газовоздушной смеси, без последующего пожара. Под обломками конструкций был обнаружен мужчина - хозяин жилища. Он сам двигаться не мог. Пострадавшего положили на носилки и вынесли на улицу, потом мужчину передали врачам.
С различными травмами его госпитализировали. Предположительно, взрыв случился, когда хозяин апартаментов начал поджигать газовую плиту. Точную причину ЧП установят специалисты.
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