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Взял у знакомых денег и имущества на 10 тысяч долларов и не собирался возвращать

Столичные милиционеры задержали 29-летнего минчанина по подозрению в мошенничестве.

По информации оперативников, мужчина втирался в доверие к людям и под различными предлогами брал у них в долг деньги и вещи. Одним из пострадавших оказался 64-летний сосед задержанного, у которого аферист одолжил 3 000 долларов якобы на покупку гаража. Должник говорил, что вернет деньги в ближайшее время, однако очень скоро забыл про свои обещания.

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