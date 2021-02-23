Взял у знакомых денег и имущества на 10 тысяч долларов и не собирался возвращать

По информации оперативников, мужчина втирался в доверие к людям и под различными предлогами брал у них в долг деньги и вещи. Одним из пострадавших оказался 64-летний сосед задержанного, у которого аферист одолжил 3 000 долларов якобы на покупку гаража. Должник говорил, что вернет деньги в ближайшее время, однако очень скоро забыл про свои обещания.