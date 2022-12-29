Взял в аренду строительные леса якобы для монтажных работ - но на самом деле продал

Сумма ущерба - 11 тысяч рублей и три факта преступной деятельности. Милиция ищет жертв то ли оконных дел мастера, то ли строительных. 36-летний житель Молодечно в начале года взял в аренду строительные леса якобы для монтажных работ. На самом деле продал имущество третьим лицам, а вырученные деньги потратил на себя. При этом этот же человек промышляет оконным бизнесом. Историю сотрудничества с "предпринимателем" в милиции рассказал уже житель столицы. Почти полгода он не может дождаться установки нового пластикового окна. Заказ был сделан еще в июле. Первый заказ фигурант выполнил честно, а вот во второй раз его работа ограничилась заключением договора и получением аванса в 400 рублей. В настоящее время правоохранители решают, как квалифицировать действия жителя Молодечно, учитывая факты его мошенничества.