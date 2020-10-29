Как сообщает МВД, накануне поздно вечером жулики сорвали навесные замки с дверей зерносклада. Ушлые дельцы, по всей видимости, следили за сторожем и воспользовались моментом, когда он совершал обход территории. Злоумышленники вынесли из хранилища почти 90 литров различных химических удобрений. Оперативники уголовного розыска в течение одних суток нашли подозреваемых. В итоге выяснилось, что двое безработных местных жителя, 43-х и 37-ми лет, старший ранее уже был судим, решили таким образом заработать на спиртное. Три канистры успели продать односельчанке за 15 рублей, остальное припрятали в кустах недалеко от места преступления. Следователи дали правовую оценку действиям мужчин. Возбуждено уголовное дело. Похищенное найдено и изъято.