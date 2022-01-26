Юного гонщика задержали слуцкие милиционеры

17-летний парень на угнанной машине попал в ДТП и скрылся, слуцкие милиционеры задержали юного гонщика. Оказывается, этот молодой человек, несмотря на возраст, успел многое - например, неоднократно привлекался к ответственности за кражи.



Видимо, решил повысить статус криминальный. Кстати, и сейчас в отношении юноши возбуждено уголовное дело. О пропаже БМВ в дежурную часть обратился хозяин. Машину мужчина не нашел на привычном месте, беда в том, что в замке зажигания были ключи. Но кто в деревне обращает внимание на такую мелочь.Автомобиль удалось обнаружить лишь спустя 5 дней в поле со следами аварии.