Юных закладчиков взяли оперативники в Минске

Выбрали неверный путь. Юных закладчиков взяли в столице оперативники. В поле зрения сотрудников милиции попали 17-летние девушка и парень. Сами они из Мозыря. Накануне задержания устроились в интернет-маркет по продаже запрещенных веществ. Успели разложить по тайникам партию мефедрона. В закладках стражи порядка обнаружили и изъяли около 150 граммов психотропа.