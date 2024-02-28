За две недели работы - 20 лет тюрьмы: в Гродно задержали закладчика

Житель Минска поработал на наркошоп 2 недели, а сесть может на 20 лет. Закладчика задержали в Гродно. На подозрительного парня обратили внимание сотрудники Департамента охраны. Его решили досмотреть - и не зря. У подозреваемого при себе оказались свертки, обмотанные изолентой. Уже в дальнейшем эксперты установили, что внутри был психотроп - 4-СМС, почти 100 граммов. Сам задержанный рассказал, что успел поработать на наркошоп всего пару недель, сделал закладки в Минске, а затем приехал в Гродно, где и попался.