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За громкую музыку мужчина ударил ножом подростков - следователи рассказали жуткие подробности

Воспитал громкую молодежь ударами ножом в шею. Жуткие подробности дела по факту покушения на убийство двух юношей в Минске рассказали следователи. Напомним, события развернулись во дворе дома на улице Плеханова 12 ноября прошлого года. Незадолго до инцидента обвиняемый - 33-летний житель столицы - встретился со своим давним знакомым. Приятельское общение возле подъезда подогревали спиртным вплоть до глубокой ночи. Тогда мимо мужчин прошла компания молодых людей. Один из них нес портативную колонку, из которой громко играла музыка. Это, по версии следствия, и стало причиной конфликта. Через несколько минут после словесной перепалки будут более серьезные последствия.

Подростки остались во дворе, а мужчина поднялся к себе в квартиру, взял кухонный нож и уже спустя несколько минут использовал его в качестве орудия преступления. Не задумываясь о последствиях, обвиняемый набросился на парней. Удерживая оппонентов за одежду, он нанес несколько ударов по жизненно важным органам двух молодых людей 17 и 19 лет.Друзья пострадавших вызвали медиков, которые в последующем и сообщили о случившемся в милицию. В кратчайшие сроки агрессор был задержан. На допросе мужчина пояснил, что хотел лишь напугать ребят, однако выпитое спиртное сподвигло его на более активные действия.Согласно заключениям судебно-медицинских экспертов, причиненные потерпевшим раны относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку неизгладимого обезображивания лица и шеи.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску

Известно, что фигурант уже имел проблемы с законом из-за хранения наркотиков, он также пытался уклониться от отбывания наказания. Кроме того, мужчина официально нигде не работает и состоит на учете у нарколога. Сейчас обвиняемый под стражей.

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