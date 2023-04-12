За громкую музыку мужчина ударил ножом подростков - следователи рассказали жуткие подробности

Подростки остались во дворе, а мужчина поднялся к себе в квартиру, взял кухонный нож и уже спустя несколько минут использовал его в качестве орудия преступления. Не задумываясь о последствиях, обвиняемый набросился на парней. Удерживая оппонентов за одежду, он нанес несколько ударов по жизненно важным органам двух молодых людей 17 и 19 лет.Друзья пострадавших вызвали медиков, которые в последующем и сообщили о случившемся в милицию. В кратчайшие сроки агрессор был задержан. На допросе мужчина пояснил, что хотел лишь напугать ребят, однако выпитое спиртное сподвигло его на более активные действия.Согласно заключениям судебно-медицинских экспертов, причиненные потерпевшим раны относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку неизгладимого обезображивания лица и шеи.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску