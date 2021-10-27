За хулиганскую выходку на двух подростков из Новоельни заведено уголовное дело

Двое подростков попали под уголовное преследование за хулиганскую выходку. Еще на выходных в милицию обратились жители городского поселка Новоельня - кто-то повредил их машины. У Audi 100 и Volkswagen Passat оказались разбиты стекла. Правоохранители собрали данные, которые сейчас помогли выйти на след злоумышленников. В совершении преступления подозреваются двое местных ребят. Одному 14, другому 16 лет. Молодые люди признались, что они бросали камни в машины ради забавы. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Ответственность по статье "Хулиганство" наступает с 14-летнего возраста.