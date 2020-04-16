За кражу аккумуляторных батарей с большегрузных машин задержан минчанин

На счету мужчины три эпизода. Как рассказали в милиции, в руки правоохранителей похититель попался с поличным. Ночью он как раз и снимал батарею с грузовика, а еще сливал топливо. Стоит отметить, что сыщики уже несколько месяцев предполагали, что подозреваемый причастен к хищению. Но задержали его лишь сейчас. Известно, что аккумуляторные батареи мужчина сдавал в пункт вторсырья. Работал исключительно на территории Заводского района Минска и ночью присматривал грузовой транспорт. Подъезжал вплотную и проводил легкую разукомплектацию большегруза. На следующий день сдавал добычу в специализированные пункты.

