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За кражу аккумуляторных батарей с большегрузных машин задержан минчанин
На счету мужчины три эпизода. Как рассказали в милиции, в руки правоохранителей похититель попался с поличным. Ночью он как раз и снимал батарею с грузовика, а еще сливал топливо. Стоит отметить, что сыщики уже несколько месяцев предполагали, что подозреваемый причастен к хищению. Но задержали его лишь сейчас. Известно, что аккумуляторные батареи мужчина сдавал в пункт вторсырья. Работал исключительно на территории Заводского района Минска и ночью присматривал грузовой транспорт. Подъезжал вплотную и проводил легкую разукомплектацию большегруза. На следующий день сдавал добычу в специализированные пункты.
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