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За мошенничество в особо крупном размере задержан директор частной лизинговой компании в Бресте
СК Беларуси разбирается в обстоятельствах мошенничества в особо крупном размере. Известно о 34 пострадавших. Сумма ущерба порядка 2,5 миллиона рублей.
По данным следствия, 35-летний мужчина являлся директором частной лизинговой компании. Учредителем фирмы числилась его мать, а заместителем директора - супруга.
Если и Вы пострадали от действий человека на фото, следователи просят обращаться по телефону 8 /0162/ 27 37 00.
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