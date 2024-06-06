За мошенничество в особо крупном размере задержан директор частной лизинговой компании в Бресте

СК Беларуси разбирается в обстоятельствах мошенничества в особо крупном размере. Известно о 34 пострадавших. Сумма ущерба порядка 2,5 миллиона рублей.

По данным следствия, 35-летний мужчина являлся директором частной лизинговой компании. Учредителем фирмы числилась его мать, а заместителем директора - супруга.