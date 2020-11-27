За несколько дней пограничники пресекли 3 попытки незаконного ввоза в страну боеприпасов и наркотиков

Два случая произошли в пункте пропуска "Привалка". Нелегальные предметы нашли в автомобилях, которые везли на автовозах. Первый инцидент 22 ноября - пограничники выявили девятимиллиметровый патрон в машине Ford. Затем, 25 числа, при осмотре авто на прицепе, служебная собака среагировала на один из легковых автомобилей. Нюх пса не подвел: в легковом Volkswagen пограничный наряд обнаружил пакетик с веществом растительного происхождения. Похожая смесь была рассыпана и по салону иномарки. По обоим фактам назначены экспертизы.