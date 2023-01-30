За незаконный оборот персональных данных задержан 22-летний житель Бобруйска

Оформлял банковские карты на себя и знакомых, продавал реквизиты через интернет. В Бобруйске задержали 22-летнего парня за незаконный оборот персональных данных. Куда и кому передавалась эта информация - неизвестно. Но в даркнете подобные данные покупают для кражи или вывода денег, тайного финансирования. Пока об ущербе не сообщается, но не секрет, что в будущем реквизиты могут быть связаны с международным криминалом.

Владимир Королев узнал подробности уголовного дела. Среди тех, чьи банковские реквизиты утекли в сеть, десятки или сотни человек, может быть и тысячи. Следователи только начинают разбираться с большим объемом изъятых данных. Правоохранители получили доступ к компьютеру и облаку, где хранилась информация о картах и ее владельцах.

По данным следствия, 22-летний житель Бобруйска на протяжении длительного времени реализовывал преступную схему, предложенную ему в виде подработки в одном из мессенджеров. Молодой человек оформлял банковские пластиковые и виртуальные карты на себя, знакомых и третьих лиц за вознаграждение. В последующем реквизиты продавались в интернете неизвестным. Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Дроп - так называют тех людей, которые помогают вывести деньги. И совсем необязательно, чтобы этот человек знал о таких обязанностях. У него достаточно взять паспортные данные. В руках мошенников эти реквизиты позволят создать виртуальную банковскую карту, а значит, открыть счет в банке. Для каких нужд - тайна. Именно эту информацию и продают в даркнете - скрытом сегменте интернета.

В состав сформированной им преступной группы входило несколько человек. Их роль заключалась в поиске так называемых дропов. Количество оформленных карт на одного человека достигало 40 штук. СК возбуждено уголовное дело по ст.222. Незаконный оборот средств платежа и инструментов. Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

О том, есть ли ущерб при сборе и продаже такой информации, следователи пока не сообщают. Среди задержанных есть и дроповод - человек, который отвечал за поиск тех, кто готов за деньги предоставить данные своего паспорта. Оформлял на себя, друзей, близких и просто незнакомых людей.

Не секрет, что тот, кто покупает такую информацию, так или иначе связан с международным криминалом. Оформить в Беларуси кредит на этого человека маловероятно, но возможно. Куда серьезнее, если данные будут использоваться для финансирования терроризма, отмывании денег, продаже наркотиков, других серых транзакций, за который ответственным будет именно владелец паспорта. За незаконное распространение реквизитов банковских карт фигуранту грозит штраф, ограничение или лишение свободы на срок до 6 лет.

Другие новости проекта:

