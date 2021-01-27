За одну ночь пытался угнать три машины

Возвращаясь домой, 18-летний парень не прошелмимо припаркованного во дворе автомобиля Renault, двери которого оказались незапертыми. Юноша нашел ключи, но не смог завести авто дажестолкнув автомобиль с горки. Потом парню удалось проникнуть в гараж другогоодносельчанина, где стояли две машины Volkswagen,ключи также оказались в салоне.