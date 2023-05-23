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За организацию порностудии задержан житель Солигорского района

28-летнего фигуранта оперативники взяли в Минске. Как выяснилось, молодой человек выполнял широкий спектр задач.

Установлено, что фигурант на протяжении года выполнял функции режиссера, видеооператора и актера порноконтента, а также являлся администратором приватных Telegram-каналов и специализированных интернет-сайтов. Отснятый материал он распространял посредством продажи ссылок доступа. Для съемок интимных видео молодой человек искал моделей в Instagram, где рекламировал свои услуги с указанием прайса за изготовление контента. Стоимость видео варьировалась в зависимости от предпочтений от 25 до 120 евро.
Владимир Жигар, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Брестской области

Как выяснилось, зарабатывал предприимчивый парень не только на зрителях, но и на актрисах. Вместо оплаты за съемки с девушек он брал деньги, а им передавал готовые ролики в качестве портфолио. Следователи возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.

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