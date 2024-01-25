За повреждение четырех автомобилей задержан 20-летний брестчанин

Четыре автомобиля повредил по пьяной лавочке 20-летний житель Бреста, за что и был задержан. О том, что неизвестный избивает их машины, в милицию сообщили владельцы. До приезда молодчик успел повредить чужие машины примерно на 7 тысяч рублей. Как выяснилось, накануне своего променада молодой человек выпивал и по дороге домой решил занять себя таким необычным образом.