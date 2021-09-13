За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано больше 100 ДТП: 7 человек получили травмы

Накануне вечером в столице столкнулись 2 легковушки, один из водителей попал в больницу. Авария произошла на улице Ангарской. Шофер Opel при повороте налево не уступил дорогу BMW. После удара помощь понадобилась водителю немецкого авто. В причинах и обстоятельствах разбираются в ГАИ.





В Березовском районе пенсионер на Daewoo Matiz не уступил дорогу водителю Renault, сам же и пострадал. По информации ГАИ, виновник выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество.





В Зельве бесправник на мотоцикле не справился с управлением и перевернулся. ДТП закончилось трагически - после того как мужчина наехал на бордюр, он слетел с байка. От полученных травм водитель скончался на месте. Установлено, что в 2018 он был лишен прав за нетрезвую езду.





Еще одно смертельное ДТП с мотоциклистом. На подъезде к Житковичам водитель Honda влетел в грузовой автомобиль. Байкер погиб на месте. Предварительная версия аварии - несоблюдение безопасной дистанции.





В Гродненском районе водитель Volkswagen сбила пешехода. Авария случилась ночью на трассе М-6. Мужчина, не обозначенный фликером, переходил дорогу. Шофер легковушки не заметила и наехала на него. От полученных травм он скончался.





Сразу несколько наездов на велосипедистов в Оршанском районе. Накануне утром в райцентре водитель Nissan сбил мужчину. Пострадавшего доставили в реанимацию.





На автодороге Копысь - Зубово - Леща водитель мотоцикла Honda столкнулся с велосипедистом. Последний от полученных травм скончался. По словам байкера, мужчина внезапно выехал на встречку.



