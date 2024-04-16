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За распространение детской порнографии задержан гомельчанин

За распространение детской порнографии под подозрение милиции попал 29-летний житель Гомеля. Он заводил переписку с подростками, втирался в доверие, а после этим доверием цинично воспользовался. Возбуждено уголовное дело.

По информации МВД, молодой человек вступил в виртуальный контакт с девочками 12-15 лет и убеждал их прислать ему свои интимные фото или видео. Соответствующий контент сохранял себе на телефон - гаджет осмотрели оперативники.

За порноконтент он перечислял потерпевшим от 15 до 20 рублей. Фигурант задержан, продолжается работа по установлению всех фактов его преступной деятельности. В настоящее время известно о более чем 10 жертвах.
Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельской области

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