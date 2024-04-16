За распространение детской порнографии задержан гомельчанин

За порноконтент он перечислял потерпевшим от 15 до 20 рублей. Фигурант задержан, продолжается работа по установлению всех фактов его преступной деятельности. В настоящее время известно о более чем 10 жертвах.

Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельской области